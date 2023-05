È ancora un piacere guardare il Real Madrid

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Di solito quando riguardo nei miei appunti ci trovo annotazioni su questioni tattiche, di struttura, oppure su connessioni tra due o più giocatori che hanno rotto l’equilibrio in un momento specifico. Qui, al 49esimo minuto di gioco, trovo solo scritto: “Che gol sarebbe stato”. L’azione è durata poco più di un minuto in cui ilha fatto possesso eseguendo una delle richieste fatte da Ancelotti ai suoi giocatori a fine primo tempo: cercate di tenere di più il pallone. Il City pressa ilsul centro destra e lo spinge fino quasi alla propria area di rigore ma, per mantenere la superiorità in difesa su Benzema, lo fa comunque con un uomo in meno. Camavinga e Modric si sono scambiati di posizione ma anche se il francese scivola alle spalle della pressione è irraggiungibile per via del posizionamento ...