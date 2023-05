Dzemaili | «Sono felice per lo scudetto al Napoli Ha giocato un calcio stupendo | lo ha meritato»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ex, Blerim, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com in cui parla anche dellodella squadra di Luciano Spalletti.è stato neldal 2011 al 2014. Gli è stato chiesto se ha seguito il campionato di Serie A. Risponde: «Come faccio a non seguire la Serie A nell’anno in cui ilvince lo? Hotre anni lì,davvero moltoper la piazza, per la società e per il presidente. È il bello del, finalmente ilha vinto il titolo. Non dobbiamo dimenticare che ha presori che non si conoscevano e poistati fondamentali. Fin da inizio anno ha ...