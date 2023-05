Dzemaili da batticuore | “Finalmente il Napoli ha vinto lo Scudetto Sono felicissimo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Blerimmanda parole daa tutti i tifosi: “ilhalo” Blerimmostra tutta la sua felicità per lodel. In un’intervista concessa a TMW, il centrocampista svizzero evidenzia la grande stagione svolta dalla squadra di Spalletti: “Come faccio a non seguire la Serie A nell’anno in cui ilvince lo? Ho giocato tre anni lì,davvero molto felice per la piazza, per la società e per il presidente. È il bello del calcio,ilhail titolo. Non dobbiamo dimenticare che ha preso ...