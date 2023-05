Dzeko e Mkhitaryan stendono il Milan Alta tensione in panchina | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ilesce con le ossa rotte dalla semifinale di Champions. L'Inter si impone per 2-0 e ha già quasi un piede a Istanbul. I nerazzurri hanno chiuso il discorso in dieci minuti micidiali nel corso del primo tempo. Primasugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi la botta vincente di. Ilnon è mai entrato davvero in partita. I rossoneri sono apparsi spenti nel corso di tutta la partita. Qualche segno di reazione è stato registrato nella ripresa con un palo colpito da Tonali e un tiro centrale di Pobega. Da sottolineare l'assenza in campo per ildi Leao che non è riuscito a recuperare in tempo e ora è anche in forse per il match di ritorno. L'Inter ha poi saputo gestire bene il vantaggio nella ripresa concedendo quasi nulla ai rossoneri. Pioli ha provato a rimescolare le ...