ROMA - Paulosi è fermato . Ha sentito ancora dolore alla caviglia toccata dura a Bergamo, durante l'allenamento di lunedì, ed è rientrato negli spogliatoi. Ieri a Trigoria ha riposato ed è rimasto sul ...Stavolta non è pretattica , scrive Stefano Carina su Il Messaggero . Il problema c'è, inutile girarci intorno. Nella seduta di lunedìha avvertito un fastidio alla caviglia sinistra , quella scambiata per un pallone da Palomino (a proposito: stagione finita per il difensore che domenica ha riportato la rottura del tendine ...: 'Tutti insieme più uniti che mai' È pronto a farlo giocare anche senza allenamenti, tanto lo ritiene fondamentale nei meccanismi offensivi della Roma. E i numeri sin qui non possono che ...

Dybala si ferma, ha dolore alla caviglia: ecco qual è il suo obiettivo Corriere dello Sport

L’argentino ha dovuto interrompere la seduta lunedì sta facendo lunghe sedute di fisioterapia per esserci. Provata la coppia Abraham-Belotti. Wijnaldum in panca, Kumbulla operato ...Nella seduta di lunedì l'argentino ha avvertito un fastidio alla caviglia sinistra, quella scambiata per un pallone da Palomino, e ieri non si è allenato ...