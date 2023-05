Due rapine nello stesso giorno | fermato 49enne nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di duecommesse entrambi lo, Fabio Cutolo,di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a fermo dai carabinieri di Monte di Procida e di Licola. Lo scorso 4 maggio avrebbe messo a segno una rapina aggravata in una tabaccheria di Bacoli e anche a un distributore di carburante di Pozzuoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, ad entrare in azione è stato un uomo con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola: Cutolo sarebbe stato identificato grazie all’analisi di diverse immagini dei sistemi di video-sorveglianza pubbliche e private che hanno consentito ai carabinieri anche di rintracciarlo. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati gli abiti uguali a quelli adoperati dal rapinatore e una pistola ...