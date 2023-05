Due per uno Vlahovic | alla Juve un ex e un campione del mondo

Si penserà nuovamente che tra inon ci sia più nulla da fare. Intanto il desiderio di Otello di ... Renato e Raffaele cercheranno di fermarlo mentre Bianca vivrà un momento molto importantela ...... corredate da testi e fotografie originali, in una confezione da collezione disponibile in... Prima che esca l'album, a partire dal 10 giugno Drusilla Foer porta in scenal'ultima volta '...... le numerose liti avute con il 'papà' de Le Iene Davide Parenti , che hanno portato isu ... Il contrattol'edizione di quest'anno non lo avevo in realtà ancora firmato,cui colsi l'occasione ...

Arrestati dalla Polizia di Stato due ragazzi per violenza sessuale di ... Questure sul web

Si ferma subito la corsa di Sara Errani nel torneo femminile degli Internazionali d'Italia 2023, in corso a Roma: la wild card azzurra cede in due set alla russa Anastasia Pavlyuchenkova, vittoriosa p ...Due anni dopo un altro team di studiosi, capitanato da Elisabetta Barbi dell'università La Sapienza di Roma, è giunto alla conclusione opposta. Il tasso di mortalità umana, sostenevano, aumenta in ...