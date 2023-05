(Di mercoledì 10 maggio 2023) foto di Serena GalloriniMILANO – È da oggi disponibile in pre-order . A lungo atteso, esce il 6 ottobre 2023 pubblicato da Best Sound/BMG, con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi. Tredici tracce, di cui 12 canzoni inedite, corredate da testi e fotografie originali, il tutto in una preziosa confezione da collezione disponibile in due formati e tre versioni diverse: il VINILE in edizione limitata numerata e uno splendido CD Maxi, del quale una limitatissima tiratura autografata è in vendita in esclusiva nello store IBS/Feltrinelli.it. Si può scegliere la versione preferita di DRU – o assicurarsele tutte – al link https://.lnk.to/DRU. Nel frattempo, prima che esca l’e prima di immergersi in nuovi progetti fra teatro e cinema, dal 10 giugno prossimoporta in scena per l’ultima ...

È da oggi disponibile in pre - order "" , ilalbum di Drusilla Foer in uscita il prossimo 6 ottobre pubblicato da Best Sound/BMG , con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi . Tredici tracce, di cui dodici canzoni ...Un album a ottobre e un tour a breve per Drusilla Foer . Il 6 ottobre uscirà, il suoalbum di canzoni, e dal 10 giugno Drusilla porta in scena per l'ultima volta Eleganzissima , il recital da lei scritto e interpretato, divenuto ormai un format di culto nel corso di ...Drusilla Foer debutta con l'albumDisponibile in pre - order dal 10 maggio 2023,è il, nuovo e attesissimo album di Drusilla Foer. Un lavoro che da anni i suoi fan le chiedevano. ...

Drusilla Foer, esce a ottobre il primo album Dru Agenzia ANSA

È da oggi disponibile in pre-order DRU, il primo album di Drusilla Foer. A lungo atteso, esce il 6 ottobre 2023 pubblicato da Best Sound/BMG, con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi. T ...10 mag 2023 - Tredici brani, dodici dei quali inediti, per l'esordio discografico della cantante e attrice toscana ...