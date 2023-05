... ha permesso di sgominare i due gruppi che gestivano il traffico di cocaina in mezza. Durante l'operazione denominata Primavera Fredda, sono stati sequestrati 36 kg di cocaina purissima e ...Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui... Calabria, Sicilia e, unitamente ai controlli territoriali coordinati dalle autorità ... armi e materiale per il peso e confezionamento dellasequestrati è il bilancio di sole tre ...

Droga in Sardegna, 27 arresti e giro d'affari da 25 milioni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Due organizzazioni criminali smantellate e 27 arresti. È il bilancio dell'operazione condotta questa mattina della Polizia di Stato nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari. Impegnati oltre 200 uom ...Il sottosegretario al ministero dell'Interno soddisfatto dei primi risultati dei massicci interventi delle forze dell'ordine nelle province di Varese e Como. A breve rivedrà i sindaci del territorio p ...