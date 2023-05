“Dovevamo sposarci e invece adesso siamo don Angelo e suor Maria Giuseppina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Erano pronti a sposarsi, ma il destino aveva in serbo per loro altri piani. E così, all’altare ci sono arrivati, sì, ma come don. La loro storia inizia quando erano due adolescenti di 16 e 15 anni a Portici: a raccontarla è proprio don, in un lungo post su Facebook. “Ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Salmo 117.… Qualcuno me lo ha chiesto e quindi scrivo per condividere con voi tutti e per dare gloria a Dio. Ci provo a raccontare quello che Dio ha ‘combinato’ nella mia vita. Partiamo da quello che sono”, esordisce il sacerdote. Che subito aggiunge: “Fino a qui sembra quasi tutto nella norma se non fosse per il fatto che la mia ex fidanzata, Paola, ...