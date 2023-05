Dovevamo sposarci e invece… | adesso Angelo è un prete e Paola una suora

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La storia diè una di quelle storie d'amore che sembrano uscite da un romanzo, ma che in realtà sono la testimonianza di due anime che hanno sentito la vocazione religiosa e hanno deciso...

7 Fidanzati per 9 anni diventano prete e suora, Don Angelo e suor Maria Giuseppina: 'e invece abbiamo detto sì a Dio' Francesco Paolantoni nudo per lo scudetto del Napoli: pasta e ...La loro storia straordinaria è stata raccontata dallo stesso don Angelo con un lungo post su Facebook : 'e invece abbiamo detto sì a Dio'. Luca Barbareschi: 'Sono stato gay e ...La storia di Angelo e Paola è una di quelle storie d'amore che sembrano uscite da un romanzo, ma che in realtà sono la testimonianza di due anime che hanno sentito la vocazione religiosa e hanno ...

Napoli, Don Angelo e suor Maria Giuseppina: «Dovevamo sposarci ... Corriere

Quando una coppia di fidanzati decide di sposarsi, il primo passo è andare dal parroco e parlarne con lui. O almeno dovrebbe essere questo il primo passo, perché c'è ...Si conoscono a 16 anni e si innamorano. Nove bellissimi anni. Angelo e Paola programmano una vita insieme, il matrimonio, la casa, ma Dio stava per cambiare leggermente le carte ...