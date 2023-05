Doppia cover speciale sulla storia Squadra antincendio a Topolino

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nel numero 3520, disponibile da mercoledì 10 maggio, proseguono i festeggiamenti per celebrare Disney100. Inoltre, la statuina di Pluto Gold in 3D Il 2023 è un anno molto: ben 100 anni fa infatti Walt Disney e suo fratello Roy presentarono al mondo la magia Disney per la prima volta. Dopo i numeri 3502, 3513 e 3517, i festeggiamenti per questo importante anniversario proseguono con il numero 3520 – disponibile, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 10 maggio – con lae contenente la quarta delle 8 storie celebrative tratte dai classici cartoni animati die ambientate 100 anni dopo, pensate per rileggere in chiave moderna alcuni dei momenti più? iconici e amati delladi The Walt Disney Company....