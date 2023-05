Dopo vent’anni torna… l’Euroderby | ve le ricordate quelle serate?

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 10 maggio 2023)tornaIl 7 maggio del 2003 andò in scena il primo Euroderby tra due squadre italiane: Milan ed Inter. Due squadre italiane e della stessa città pronte a contendersi un posto nella finale dell’Old Trafford.e tre giorni, San Siro sarà di nuovo teatro di questa sfida e la posa in palio è sempre la stessa. Il mondo intorno però è cambiato tanto. Era impensabile nel 2003 che MTV fosse rimpiazzata da TV8 e che facesse vedere il match d’andata perché i diritti delle partite del mercoledì li ha Prime Video. Pensare che due decenni fa sia all’andata sia al ritorno venivano trasmesse da Canale 5. Questa volta invece Mediaset può fare vedere in chiaro solo le partite del martedì e quindi appuntamento per le sfide del 16. Oltre alle stelle in campo, l’atmosfera attorno è ...