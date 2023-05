Dopo essere stato silurato da Fox News | Tucker Carlson lancia uno show su Twitter | il benvenuto di Musk

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Elondà il, noto diffusore di false notizielo scorso mese da Fox, in seguito al patteggiamento con Dominion Voting Systems per 787.5 milioni di dollari. Il controverso sostenitore di Trump torna in scena e lo fa con un nuovo programma su, che ha elogiato perl’unico grande social di libertà rimasto al mondo. «La parola è il pre-requisito fondamentale per la democrazia. Ecco perché èsancito nel primo dei nostri emendamenti costituzionali», spiega in un video surito da. Quest’ultimo ci ha tenuto a precisare che tra i due non c’èalcun accordo. E cheè ...

Del resto, cresce la richiesta di turismo a Roma (+ 5%) e l'Ambasciatori Palace vuolel'... Bentornato InterContinental, allora,aver lasciato il De La Ville in via Sistina anni fa: 'Mancava ...Siamo nel pieno di una campagna e - ha promessoaver incassato anche l'appoggio dell'... Le vite civili devonoprotette in ogni circostanza'...centro di una manifestazione così importante quel talento non poteva chelei. Da quando ha debuttato in quel film meraviglioso che è Il capitale umano , Gioli non si è fermata un attimo....

Dopo essere stato silurato da Fox News, Tucker Carlson lancia uno ... Open

Dure accuse dell'ex presidente all'indirizzo del giudice Lewis Kaplan, 78 anni, nominato da Bill Clinton nel 1994. "Cos'altro potete aspettarvi da un odiatore di Trump, un giudice nominato da Clinton" ..."Il problema del caro affitti è un tema urgente da affrontare in tutto il Paese per dare risposte alla nostra generazione. Come Giovani Democratici abruzzesi diamo tutto il nostro sostegno alle ragazz ...