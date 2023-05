Donna disabile muore nell’incendio di casa a Cornaredo | messo in salvo il suo gatto

Unaè morta in un incendio divampato ieri sera nel suo appartamento a Cornaredo, in provincia di Milano. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute attorno alle 22 per spegnere le ...Quando le cinque squadre dei vigili di fuoco intervenute sono riuscite a domare le fiamme hanno trovata morta unadi 69 anni. Era sul letto, il corpo semicarbonizzato. Sul posto anche ...Trovata senza vita sul letto unadi 69 anni Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e sono entrati nell'appartamento, hanno trovato unadi 69 anni,, morta ...

Milano, incendio in appartamento a Cornaredo: morta donna disabile Adnkronos

Incendio in un appartamento di Cornaredo: morta una donna disabile di 69 anni, salvato dai Vigili del fuoco il gatto che viveva con lei ...(Adnkronos) - Una donna disabile è morta in un incendio divampato ieri sera nel suo appartamento a Cornaredo, in provincia di Milano. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute attorno alle ...