Le esequie del Maggiore Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, morto a 34 anni in un incidente aereo avvenuto dieci giorni fa a Lusevera, si svolgeranno alle 10.30 di, in Duomo a. Ne dà notizia il Secondo stormo dell'Aeronautica militare dove hanno sede le Frecce Tricolori. La lunga attesa prima del rilascio del nullaosta alla sepoltura da parte della

Domani a Udine il funerale del pilota delle Frecce Tricolori - Friuli V. G. Agenzia ANSA

Le esequie del Maggiore Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, morto a 34 anni in un incidente aereo avvenuto dieci giorni fa a Lusevera, si svolgeranno alle 10.30 di domani, in Duomo a Udine.