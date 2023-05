Djerba | spari vicino alla Sinagoga | 4 morti e 9 feriti Fra le vittime anche un cittadino israeliano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quattro, due guardie della sicurezza e due visitatori, il bilancio della sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, 10 maggio 2023,di Ghibra sull'isola di, in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero degli Interni tunisino, spiegando che l'aggressore è stato neutralizzato

E' morto uno degli agenti alla sicurezza rimasti feriti ieri nell'attacco vicino alla sinagoga di Ghriba, a, in Tunisia, portando a tre il bilancio dei membri delle forze dell'ordine uccisi e a sei il computo complessivo dei morti: l'attentatore, tre agenti e due civili. Lo riferisce di stampa ......avvenuta nell'ultimo giorno del tradizionale pellegrinaggio ebraico che ogni anno vede riuniti amigliaia di fedeli di religione ebraica. All'interno della sinagoga sono stati uditi gli, ...E' di quattro morti, due guardie della sicurezza e due visitatori, il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri vicino alla sinagoga di Ghriba sull'isola di, in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero degli Interni tunisino, aggiungendo che l'aggressore è stato neutralizzato. L'agenzia di stampa Tap ha spiegato che a sparare è stato un guardiacoste ...

Spari vicino alla sinagoga di Djerba: 4 vittime Avvenire

Una sinagoga in Tunisia è stata attaccata a colpi di pistola da un uomo: per il momento non c'è nessuna ipotesi di terrorismo ...Quattro morti, due guardie della sicurezza e due visitatori, il bilancio della sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, 10 maggio 2023, vicino alla sinagoga di Ghibra sull’isola ...