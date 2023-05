perde 39 milioni di euro in un trimestre: storia di una crisi annunciata Il bilancio del primo trimestre 2023 perè impietoso: il brand ha perso 39 milioni di euro, contro un guadagno di 482 milioni dello stesso trimestre 2022 . L'utile operativo infatti è stato di 60 milioni, in calo dell'87% su base ...perde 39 milioni di euro in un trimestre: storia di una crisi annunciata Il bilancio del primo trimestre 2023 perè impietoso: il brand ha perso 39 milioni di euro, contro un guadagno di 482 milioni dello stesso trimestre 2022 . L'utile operativo infatti è stato di 60 milioni, in calo dell'87% su base ...

Disfatta Adidas, persi 39 milioni: le sneakers tedesche non camminano più Affaritaliani.it

La giovane atleta Nicole Correddu, di Sorso, ha conquistato una grande vittoria agli Adidas Open d'Italia nella categoria Under 14.Il bilancio del primo trimestre 2023 per Adidas è impietoso: il brand ha perso 39 milioni di euro, contro un guadagno di 482 milioni dello stesso ...