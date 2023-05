Diretta Milan - Inter 0 - 2 | Dzeko e Mkhitaryan mettono ko Pioli

(Di mercoledì 10 maggio 2023)O - E' la grande serata del derby dio in Champions League. A San Siro va in scena la sfida tra, valida per l'andata delle semifinali di Champions League. In palio c'è il pass ...

Inzaghi , invece, conferma le sue 'abilità di Coppa': i tornei ad eliminazionesono la sua ... in un inizio shock che ha stordito il: il bosniaco ha sbloccato su corner di Calhanoglu all'...Commenta per primo- Inter 0 - 2 Onana 6: Nessuna parata incredibile, ma sempre attento quando chiamato in causa. ... dove sembrava effettivamente. Il migliore del terzetto difensivo. ...MILANO - E' la grande serata del derby di Milano in Champions League. A San Siro va in scena la sfida trae Inter, valida per l'andata delle semifinali di Champions League. In palio c'è il pass per la finalissima del 10 giugno a Istanbul. Il match decisivo di ritorno è in programma martedì ...

Diretta Milan-Inter ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming Tuttosport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.03 Ricordiamo che, nell'altra se ...Onana 6: Nessuna parata incredibile, ma sempre attento quando chiamato in causa. Sempre preciso anche quando la gioca con i piedi. Darmian 6,5: Contiene le avanzate di Saelemaekers senza affanni, ma q ...