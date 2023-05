Diletta Leotta | che fuoriprogramma su DAZN | imbarazzo in diretta con Ciro Ferrara

Leggi su calciomercatonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Laci ha abituato a tutto: stavolta la sorpresa non è un abitino succinto. La giornalista mette in scena un siparietto incredibile Come tutte le donne in dolce attesa,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.