DiGiEmme Serramenti | “Finestre in acciaio | le più performanti combinano efficacemente sicurezza e design”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lemoderne offrono soluzioni esteticamente piacevoli senza sacrificare la. Ecco i consigli dell’azienda di Parma. Parma, 10 maggio 2023.sempre più esposte alle violazioni da parte di malintenzionati: l’allerta ai furti in casa è sempre alta e spinge i cittadini a “barricarsi” dietro antiestetiche inferriate o a tapparelle e persiane perennemente chiuse, nell’errata convinzione che la sola finestra presenti un livello diestremamente basso. «Niente di più sbagliato: oggi esiste la soluzione per vivere sereni senza per forza dotare ledi pesanti grate per timore di accessi indesiderati. È la finestra in, un prodotto poco conosciuto e diffuso, ma che garantisce un alto grado di protezione e non pregiudica l’estetica della casa o ...