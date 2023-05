Diga di Genova | annullato l’appalto della maxi-opera del Pnrr Ma i lavori andranno avanti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È il TarLiguria a opporre il primo grosso ostacolo giudiziario alla marcia del. Con sentenza pubblicata il 10 maggio, il Tribunale amministrativo hal’aggiudicazione al consorzio Webuild-Fincantieri delintegrato da 950 milioni per la realizzazionenuovaforanea di, la maggiorefinanziata dal Piano, dal valore complessivo di 1,3 miliardi. I giudici hanno accolto il ricordo di Eteria, la cordata sconfitta, che comprende i gruppi Gavio e Caltagirone, Rcm costruzioni e la spagnola Acciona. La decisione non avrà effetti sui cantieri, inaugurati in pompa magna – ma solo simbolicamente, visto che mancano ancora numerosi passaggi formali – lo scorso 4 maggio con la “prima gettata di ghiaia”. Si applicherà ...

, la decisione del Tar Trattandosi di un'opera finanziata con le risorse previste dal Pnrr, 'e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, l'annullamento ...... per risarcire il consorzio arrivato secondo nella gara per la". "Gli inevitabili ritardi, già ... "Webuild che con il 'Modello' di Toti e Bucci ottenne i lavori per la ricostruzione del ...Per la prima volta al Transport Logistic, in corso a Monaco di Baviera, il concetto dicome ... Paolo Emilio Signorini dei tempi di realizzazione della Nuova(sui quali non inciderà la ...

Diga di Genova, il Tar annulla l’affidamento dei lavori Il Sole 24 ORE

“Ai troppi signori del no che ancora popolano il nostro Paese, per interesse o per mediocrità, stavolta possiamo dire: riponete pure festoni, trombette e palloncini colorati. La festa dell’immobilità ..."Bucci e Toti devono prendersi la responsabilità del rischio enorme cui hanno esposto tutti noi", dichiara Ferruccio Sansa ...