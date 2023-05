Diecimila immagini pedopornografiche nel computer | arrestato un 57enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nel suosono state trovate circa 10.000e 78 video a carattere pedopornografico: tutto il materiale ritraeva bambini di pochi mesi o adolescenti. Per questo la Polizia Postale haa Lucca unitaliano. L’uomo residente nella Piana di Lucca è accusato di detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Si L’attività della polizia giudiziaria è scaturita da una segnalazione del Ncmec (National Center for Missing Exploited Children), un’organizzazione statunitense non governativa: nel mirino dell’organizzazione la diffusione sul web di file dai contenuti pedopornografici, attraverso un servizio online di conservazione diche consente la ricerca in rete di foto di questo tipo. L’analisi scrupolosa delle informazioni fornite dalla rete ha permesso ...