Diabete | obesità e disturbi alimentari | l’Unità operativa di Pediatria incontra gli studenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFar conoscere per saper riconoscere e intervenire tempestivamente. I pediatri dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino in aula nelle vesti di docenti per formare alunni, insegnanti e genitori su patologie sempre più diffuse tra i giovani e spesso sottovalutate.saranno gli argomenti al centro degli incontri formativi in programma venerdì prossimo, 12 maggio, presso l’Istituto comprensivo “A.F. Galiani” di Montoro (Av) e il 29 maggio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Alfredo Amatucci” di Avellino. «L’obiettivo è intensificare l’azione di sensibilizzazione sul territorio su tematiche di forte impatto sociale – spiega la responsabile deldidell’Azienda ...