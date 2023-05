Di Maria | ' Sensazioni buone Il mio futuro? Qui sto bene | ora testa al Siviglia'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Lesono, veniamo da una vittoria importante con l'Atalanta che ci dà fiducia per il, faremo il possibile per portare a casa un buon risultato", così Angel Dialla ...

"Lesono buone, veniamo da una vittoria importante con l'Atalanta che ci dà fiducia per il Siviglia, faremo il possibile per portare a casa un buon risultato", così Angel Dialla vigilia ...Juventus, Diapre all'ipotesi di rinnovare. L' Europa League è l'unico trofeo che non ha mai ... Il mio futuro Ne stiamo discutendo da un po' con la società, lesono buone ma la testa ...'Lepositive, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro l'Atalanta che ci dà tanta ... Così Angel Di, alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League fra Juve e andalusi, ...

Di Maria: "Sensazioni buone. Il mio futuro Qui sto bene ma ora testa al Siviglia" La Gazzetta dello Sport

Il campione del mondo argentino: "Veniamo da una vittoria importante con l’Atalanta. Siamo in fiducia, faremo il possibile per portare a casa un buon risultato" ...Alla vigilia di Juventus-Siviglia, Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Le sensazioni sono buone, siamo reduci da una vittoria importante contro l'Atalanta. Un ...