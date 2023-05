Di Maio nel Golfo | continua la marcia imbarazzante | secondo sì dell’Ue

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag – Luigi Disempre più vicino all’incarico di inviato speciale Ue nelpersico,quanto riporta l’Ansa. Lunedì prossimo potrebbe essere il giorno in cui, per molti, l’incubo potrebbe diventare realtà. Dinelvia libera Ue La proposta dell’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell di nominare Luigi Dicome inviato per ilPersico ha ricevuto unparere favorevole. Adesso, per conferire definitivamente l’incarico, c’è bisogno solo della ratifica finale dal Consiglio Ue. Insomma, quello che da mesi ha ballato tra barzelletta e inquietudine si sta trasformando tristemente in realtà. Lunedì prossimo proprio il Consiglio potrebbe esprimersi a titolo finale, ...

Il profilo della nuova fiamma di DiOltre a questa vicenda che fece scalpore cinque anni fa, quello che si sa di Alessia D'Alessandro è nata1990 ad Agropoli,Cilento, da una famiglia di ...Si è concluso stamani il secondo passaggio procedurale per la nomina di Luigi Dicome inviato speciale dell'UeGolfo persico. A quanto si apprende, l'indicazione del nome di Disecondo la scelta fatta dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di ...Luigi Di, lo stipendio da inviato UeGolfo Persico: ecco quanto guadagnerà l'ex ministro Diha una nuova fidanzata: chi è Alessia D'Alessandro, ex candidata M5S che parla cinque lingue ...

Secondo via libera in Ue a Di Maio come inviato nel Golfo - Mondo Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Secondo via libera in Ue per la nomina di Luigi Di Maio a inviato per il Golfo Persico. Alla riunione dei Rappresentanti Permanenti presso l'Ue (Coreper) il punto è passato senza che ci sia stato diba ...