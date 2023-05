Di Giacomo Tim | Da identificazione interlocutori a garanzia | ambiti per legge lobby

A dirlo Giulio Dihead of public affairs PMO - governance & advocacy, intervenendo al 'Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali', in corso a Roma. "Il ...... di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e, e il David per il miglior corto a Le variabili ... Diane Keaton e Stefania Sandrelli, oltre a Dario Argento, Francesca Lo Schiavo, Uma Thurman,...Re Carlo III e' solo il settimo monarca ad averla indossata dopo Carlo II,II, Guglielmo ... cosi' come la sempre popolare principessa Anna e suo marito SirLaurence. Presenti anche i ...

Di Giacomo (Tim): "Da identificazione interlocutori a garanzia, ambiti ... Adnkronos

Così lo Head of public affairs PMO-governance & advocacy Tim, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma ...Il gotha delle Tlc riunito al Senato in occasione del convegno 'Piange il telefono. Dal caso Blu al caso Tim' organizzato dal sen. Gasparri.