“Devo dire una cosa su Luna Marì” Stefano De Martino rompe il silenzio sulla figlia di Belen

(Di mercoledì 10 maggio 2023)Deè sempre al centro delle cronache rosa. Prima diRodriguez, dopo il matrimonio, dopo la separazione e anche ora, dopo il ritorno di fiamma con la donna che l’ha reso padre di Santiago. Da tempo ormai è tornato l’amore con la showgirl, conduttrice e modella argentina. Era iniziato tutto dieci anni fa, negli studi di Amici. Ai tempi l’ormai ex ballerino e oggi presentatore apprezzatissimo era impegnato con Emma Marrone. Ne è passata di acqua sotto i ponti e dopo tanti alti e bassi la coppia d’oro del gossip è tornata insieme. “Se unati ronza in testa e ti rimane lì vale sempre la pena indagare. Se ci pensi è perché può essere”, ha sottolineato lui in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi. “e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra – ha detto ancora – ...

La vigilia dei protagonisti Così il coach Daniele Santarelli a poco più di ventiquattr'ore dal match: 'che già gara1 non era andata come volevamo, nonostante la vittoria non avevamo ...'Questa è una delibera di Virginia Raggi del 2019 che non è stata mai applicata.che chi mi ha preceduto è stato un genio italico': il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, torna a parlare della tanto contestata ztl Fascia Verde e della delibera con cui ha il Campidoglio ...Questo per me vuoltanto'. Al capitano sono stati chiesti i limiti e il potenziale di questa ... Le potenzialità Non sono io chedirle, basta vedere 50mila allo stadio: come questa piazza ce ...