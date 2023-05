Denunciato 35enne per truffa e sostituzione di persona

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I Carabinieri di Mercogliano hannoundella provincia di Napoli perenergetica ediI Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno deferito in stato di libertà undella provincia di Napoli per “” e “di”.L’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno fa, si era vista recapitare comunicazioni per pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica da parte di una società con la quale non aveva mai stipulato alcun contratto. I Carabinieri hanno quindi avviato le verifiche del caso, che hanno svelato come gli addebiti fossero scaturiti da un contratto stipulato a insaputa del malcapitato. All’esito ...

Falso contratto per la fornitura di energia elettrica: denunciato 35enne AvellinoToday

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno deferito in stato di libertà un 35enne della provincia di Napoli per truffa e sostituzione di persona. L'indagine ha preso spunto dalla denuncia pres ...