Delfi ai | uno strumento di A I per far crescere e innovare le aziende

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mare Group, holding campana con un fatturato di 30 milioni di euro, ha lanciato la piattaforma.ai, pensata per stare al fianco delle piccole PMI nel processo di crescita e innovazione. Un traguardo importante per la società campana, che con questo progetto rilancia il settore del management consulting, e realizza un’opportunità per le. Con.ai hanno modo di accedere a soluzioni capaci di dare un supporto concreto senza sostenere alcun costo, andando a individuare le migliori strategie per portare in alto il business. L’innovazione è un aspetto fondamentale per qualsiasi attività dei diversi settori dell’economia e lo è ancora di più per le PMI, per le quali tende a rappresentare un vantaggio competitivo spesso decisivo. Un gruppo al fianco delle imprese Mare Group è il primo gruppo al Sud per capitale sociale e fa ...