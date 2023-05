Decreto FinTech approvato definitivamente | nasce il registro degli operatori digitali

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Approvazione definitiva per ildall’aula di Montecitorio. Il provvedimentolegge n. 25 del 17 marzo 2023 reca misure in materia di emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione. I voti a favore sono stati 162, gli astenuti 79 e nessun voto contrario. Nella seduta di lunedì 8 maggio è statoin via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, deln. 25 del 17 marzo 2023, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione, cosiddettoCriptovalute (dal ...

Illeggecrea un nuovo mercato, una nuova possibilità di finanziamento per le nostre imprese e nuovi posti di lavoro. Con questoi registri distribuiti assumono un ruolo quasi ...ROMA - 'Approvato oggi in Parlamento in via definitiva il(portato avanti dal MEF a guida Lega e avviato nel 2019 grazie alle prime norme di semplificazione volute sempre dalla Lega) che apre la strada della sperimentazione della tecnologia ...'Approvato oggi in Parlamento in via definitiva il(portato avanti dal MEF a guida Lega e avviato nel 2019 grazie alle prime norme di semplificazione volute sempre dalla Lega) che apre la strada della sperimentazione della tecnologia ...

Decreto Fintech: novità e semplificazioni per gli strumenti finanziari ... Agenda Digitale

ROMA - "Approvato oggi in Parlamento in via definitiva il decreto FinTech (portato avanti dal MEF a guida Lega e avviato nel 2019 grazie alle prime norme ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – DL FINTECH. DE BERTOLDI (FDI): NETTO CAMBIO DI PASSO PER IL GOVERNO MELONI. “Il decreto Fintech conferma, una volta ...