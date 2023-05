De Sciglio quando torna? Juventus disperata

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Cerchiamo di capireAllegri potrà contare nuovamente su De, il terzino bianconero che ha subito un grave infortunio. Lanon ha vissuto una stagione particolarmente felice dal punto di vista degli infortuni; è chiaro che, da questo punto di vista, non si può non pensare a Pogba. Il centrocampista, fermatosi nel corso della preparazione fisica, sta cercando di ritrovare la miglior condizione possibile per essere al meglio della forma nel corso della prossima stagione. De(LaPresse)Nelle ultime settimane, però, laha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio; stiamo parlando di De, fermatosi contro il Lecce per un grave problema fisico, ha finito la stagione prima del previsto. Un problema non da poco per Allegri considerando l’importanza ...

Che partita ci dobbiamo aspettare 'Dail Siviglia ha cambiato allenatore è terzo nella Liga. 'Bremer out per un affaticamento' Oltre a De, Allegri domani dovrà fare a meno anche di ...Commenta per primo Si è operato martedì mattina a Bologna, intervento perfettamente riuscito. E ora Mattia Defa già partire il conto alla rovescia. Mala Juve riabbraccerà il suo terzino Calendario alla mano, il ritorno in campo è previsto per il nuovo anno. Se i tempi dovessero ricalcare ...... il terzino bianco - nero Mattia Deè arrivato a Bologna ed è stato sottoposto all'... 'È difficile trovare le parole giuste in questi momenti,lo sconforto e il dolore prevalgono su tutto ...

Infortunio De Sciglio: quando torna e quante partite salta Goal.com

Per rimpiazzare Mattia De Sciglio, il cui contratto scadrà solo nel 2025, la Juve ha le idee chiare: serve un profilo come lui, ingaggio semmai pure più basso, che sappia giocare a destra e sinistra, ...Mattia De Sciglio, duttile terzino classe 1992 della Juventus, tornerà a disposizione dei bianconeri non prima del 2024: come riportato da "La Stampa", il giocatore, operato ieri ...