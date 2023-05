(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per rimpiazzare Mattia De, il cui contratto scadrà solo nel 2025, laha le idee chiare: serve un profilo come lui, ingaggio...

'Bremerper un affaticamento' Oltre a De, Allegri domani dovrà fare a meno anche di Bremer : 'Non gioca, ha avuto un affaticamento alla coscia - ha spiegato in conferenza stampa - Non è ...La rosa della Juventus è quasi al completo, mancano solo Mattia De(intervento al legamento ... recuperano però due tasselli importanti come Fernando e Lamela,invece Suso." Lista de 20 ...Bonucci e Desono ancora ai box, Cuadrado sta rispondendo bene. Un pensiero a Pelé : Messi , Maradona e altri straordinari giocatori. Credo sia stato lui il più bravo'.

De Sciglio out La Juve ha già la soluzione per l'anno prossimo Calciomercato.com

Per rimpiazzare Mattia De Sciglio, il cui contratto scadrà solo nel 2025, la Juve ha le idee chiare: serve un profilo come lui, ingaggio semmai pure più basso, che sappia giocare a destra e sinistra, ...Calciomercato Juve: già fissato il primo acquisto di Giuntoli. Ultime sui piani del futuro ds bianconero Secondo Tuttosport Cristiano Giuntoli, non appena si sarà insediato alla Juventus, avrà una pri ...