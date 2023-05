De Maggio | “Non solo Scalvini | il Napoli bussa all’Atalanta per un top”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Valter Derivela a Radio Goal che ilnonperma anche per un top Valter Dein vena di notizie a Radio Goal in questi giorni. Dopo aver annunciato importanti notizie su Kim Min-Jae, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, il conduttore della trasmissione in programma su Radio Kiss Kiss: “Oltre a Giorgio, ilha messo gli occhi su un altro pezzo pregiato dell’Atalanta. Si tratta di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano con cittadinanza inglese che quest’anno ha avuto un grande impatto nel campionato italiano“. Ilha messo gli occhi su Ademola Lookman Lookman ha avuto un grande impatto con i bergamaschi, tanto da ...