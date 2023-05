David Donatello 2023 stasera | dove vedere la cerimonia di premiazione? Canale e candidature

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 10 maggio 2023)mercoledì 10 maggio, in diretta, andrà in onda la 68ª edizione dei Premidi, scopriamoseguire ladie tutte le! Leggi anche: Eurovision, chi canta domani sera? Scaletta seconda serata I conduttori della serata saranno Carlo Conti e l’attrice Matilde Gioli. Nella conferenza stampa di presentazione, in...