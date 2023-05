David di Donatello | Mattarella | Le istituzioni sostengano la cultura

Torna stasera, mercoledì 10 maggio, l'appuntamento annuale con il grande cinema per la consegna degli ambitissimi premidi2023. L'evento verrà trasmesso in diretta su Rai 1 dal Lumina Studios di Roma. A presentare la grande serata dedicata al cinema sarà l'amatissimo volto di Rai 1 Carlo Conti che per ...Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai premidial Quirinale. "Il cinema e' immaginazione e storia, emozione e ...Tutto è pronto per l'attesissima serata dedicata aidi2023 che andrà in onda questa sera, mercoledì 10 maggio, dalle 21:30 circa su Rai1. Se il pubblico della rete ritroverà al timone del programma Carlo Conti , per la sua ottava ...

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2023 “Da una parte dico che è sempre come la prima volta. Invece no e per fortuna. Perché ci si rende conto di far parte di un contesto che è stato un sogno per tanti ...'Il nostro talento continua a essere apprezzato ovunque. Il gusto e la qualita' italiane hanno nel cinema, con le sue radici e le sue icone, ...