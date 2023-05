David di Donatello a Francesco Di Leva | “Senza Favino non sarei qui”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDisi è aggiudicato ildicome Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione nel film ‘Nostalgia’, diretto da Mario Martone. “Ho capito che maggio è un mese fortunato – ha detto l’attore partenopeo, visibilmente commosso, citando le date della nascita del figlio e scudetto del Napoli -. Voglio dire grazie soprattutto a Mario Martone che accompagna la mia carriera da 25 anni, quello che facciamo oggi a San Giovanni a Teduccio è frutto del tuo insegnamento. Ci sono sessanta ragazzi nel nostro teatro che vedono questa diretta, li bacio tutti. Era una palestra abbandonata e noi facciamo palestra di sogni”. Poi si rivolge alla moglie in platea: “Amore mio… Carmela sta piangendo non posso che dedicare lei questo premio, mi rende un uomo semplice e ...

Giulia Louise Steigerwalt migliore regista esordiente. Premiati con ildello spettatore Aldo Giovanni e Giacomo Sono Emanuela Fanelli e Francesco Di Leva i vincitori deldi2023 come migliori attori non protagonisti. A Fanelli va il premio per il film 'Siccità' diretto da Paolo Virzì. Le altre candidate erano Giulia Andò per 'La stranezza', Daniela ...Ildi2023, in onda questa sera su Rai 1, per la Miglior attrice non protagonista è stato assegnato a Emanuela Fanelli per il film 'Siccità' di Paolo Virzì. L'attrice, incredula ha ...ROMA. L'attore Francesco Di Leva ( nella foto ) ha vinto ildinella categoria "Miglior attore non protagonista" per l'interpretazione nel film "Nostalgia" di Mario Martone. Di Leva si è aggiudicato il premio superando nelle votazioni Elio ...

David di Donatello 2023, segui la cerimonia di premiazione con noi. DIRETTA Sky Tg24

Il David di Donatello 2023, in onda questa sera su Rai 1, per la Miglior attrice non protagonista è stato assegnato a Emanuela Fanelli per il film "Siccità" di ...Il ritorno in Italia dell'attrice spagnola, le battute di Geppi Cucciari e l'emozione da prima volta di Elodie. Tutti gli attori e le attrici della 68esima edizione degli Oscar del cinema italiano ...