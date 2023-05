David di Donatello 2023 | vincitori | chi ha vinto i vari premi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quali sono ideidiche stasera – 10 maggio – ha visto la cerimonia diazione su Rai 1? Di seguito l’elenco di chi hanellee categorie in gara: IN AGGIORNAMENTO…DELLO SPETTATORE: Il grande giorno di Massimo VenierMIGLIORE CORTOMETRAGGIO: Leabili dipendenti di Lorenzo Tardella Candidature Di seguito tutte le candidature (nomination) per idi: MIGLIOR FILM Esterno notte Nostalgia Le otto montagne Il signore delle formiche La stranezza MIGLIORE REGISTA Gianni Amelio – Il signore delle formiche Roberto Andò – La stranezza Marco Bellocchio – Esterno notte Mario Martone – Nostalgia Felix van Groeningen e ...