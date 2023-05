David di Donatello 2023 | candidature nomination | tutti i candidati per i premi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quali sono le) per idi, in programma stasera – 10 maggio – alle ore 21,30 su Rai 1? Di seguitoper le varie categorie: MIGLIOR FILM Esterno notte Nostalgia Le otto montagne Il signore delle formiche La stranezza MIGLIORE REGISTA Gianni Amelio – Il signore delle formiche Roberto Andò – La stranezza Marco Bellocchio – Esterno notte Mario Martone – Nostalgia Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh – Le otto montagne MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE Carolina Cavalli – Amanda Jasmine Trinca – Marcel! Niccolò Falsetti – Margini Giulia Louise Steigerwalt – Settembre Vincenzo Pirrotta – Spaccaossa MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava – Il signore delle ...

La cerimonia, presentata da Geppi Cucciari, si è svolta alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono stati presentati stamani, al Quirinale, i candidati aidi2023. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con la conduzione di Geppi Cucciari. La cerimonia è stata aperta con la proiezione di un video ...A presiedere della giuria del concorso documentari sarà invece Daniele Vicari , regista di numerosi lungometraggi (tra gli altri Velocità massima , premiato con ildi, Diaz e il ...Lo ha detto Alessandro Borghi, candidato come miglior attore aidi, a margine della cerimonia al Quirinale. xc3/mgg/gtr Condividi questo articolo: Sponsor

A movimentare la solennità della cerimonia al Quirinale con i candidati ai David di Donatello ha pensato Geppi Cucciari, con un monologo ironico rivolto direttamente al padrone di casa, il presidente ...Ecco dove vedere i David di Donatello 2023 in streaming e in TV per non perdersi neanche un momento della premiazione.