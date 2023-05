David Beckham ha un disturbo ossessivo compulsivo per le candele d i notte le pulisco

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ha una vera e propria fobia che affonda le radici nel passato e che verrà raccontata nella nuova serie tv Netflix che parla della vita del campione.«Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa,leusate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e mi assicuro che

Da quandoha rivelato questo suo disturbo ossessivo compulsivo sui social network non si parla d'altro in Gran Bretagna . L'immagine dell'ex calciatore del Manchester United è da sempre ...... formazione di cui è co - proprietario l'ex campione di Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint - Germain. Una storia ancora tutta da scrivere e della quale presto si ...'Anche l'Inter dista pensando all'italiano. Ma per quanto riguarda l'Arabia Saudita, Verratti non ne fa una priorità. L'Italia - con Juventus e Milan - potrebbe essere un mercato ...

David Beckham e le candele, il suo disturbo ossessivo compulsivo diventa un caso: «Di notte le pulisco» leggo.it

La stilista non è l'unica celebrità ad aver indossato l'abito verde scelto dalla regina diSpagna per il ricevimento che ha preceduto l'incoronazione del nuovo sovrano britannico: in passerella a Parig ...«Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa, pulisco le candele usate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e mi assicuro che tutto sia in ordine».