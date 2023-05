Danilo Petrucci si discolpa | “Verdetto dei commissari? Assurdo…”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Correva senza protezione sul petto durante Gara 1. Il finale lo conoscete tutti:è stato squalificato daidi pista in Catalogna vanificando l’undicesima posizione che il centauro italiano aveva conquistato su Barni Racing Team. Una decisione che non è stata digerita positivamente dal ternano che al termine di Gara 2 ha raccontato tutta la sua amarezza. Le parole di un increduloalla fine di Gara 2 in Catalogna (Credit foto – pagina Facebook del centauro)“Ho fatto molta fatica ad accettare ildi ieri perché quella con iè stata un’incomprensione. Non ce l’avevo con me quando sono andato alle operazioni di peso, ma ho corso con la protezione del petto. È una situazione incommentabile, anche per questo ...

In Francia il campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi Intanto nel box avrà un compagno inedito, visto cherimpiazzerà l'infortunato Enea Bastianini. Per il pilota umbro si ...pronto a stupire Al fianco di Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale ci sarà, vincitore a Le Mans con la Ducati sotto la pioggia nel 2020: ' Tornare a correre insieme al Ducati ...Chi, invece, non ci sarà è ancora Enea Bastianini, sostituito sulla Ducati ufficiale da

SBK 2023. GP di Spagna. Danilo Petrucci parla della squalifica e chiarisce: “ Ieri in gara avevo il chest protector ... Moto.it

Le Mans, 10 mag. - (Adnkronos) - La MotoGP riparte da Le Mans per il quinto atto della stagione: dopo il successo di Jerez de la Frontera, ...La MotoGP torna in azione questo fine settimana a Le Mans, ultimo appuntamento prima di una breve pausa. Sul circuito francese andrà in scena il quinto round, che vede Pecco Bagnaia leader del campion ...