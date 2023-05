Dalla Francia ennesimo attacco a Giorgia Meloni | “ingiusta e disumana”!

Altra bufera: l'accusa al premier Il leader di Italia Viva tocca poi un tema caldo: quello dello sviluppo industriale del nostro Paese. ''Sull'economia da soli non andiamo da nessuna ...Il tema sta diventando ricorrente in. La settimana scorsa le parole del ministro dell'Interno Gérald Darmanin hanno fatto scoppiare un caso diplomatico: Meloni, 'alla guida di un governo di ...... resta da capire che forma prenderà il 'modello italiano' annunciatopremier Giorgia Meloni. ...di formare una coalizione di blocco per sbarrare la strada per il governo (ne sa qualcosa in...

Roma, dalla Francia: contatto Mourinho-Psg - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno. Portino rispetto al governo italiano". Lo scrive su twitter il leader della Lega e vicepremier, ...“Toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno. Portino rispetto al governo italiano”. Un messaggio ...