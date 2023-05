Dal sindaco d’Italia al referendum | le parole chiave del confronto sulle riforme

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sia il Pd sia il M5s si sono presentati al tavolo imbastito da Giorgia Meloni con molti paletti: no al presidenzialismo, no all'elezione diretta e sì solo a piccoli interventi per rafforzare i poteri del premier e dare maggiore stabilità ai governi. Schlein ha aperto alla sfiducia costruttiva ma è tiepida sull’ipotesi bicamerale rilanciata da Conte e non bocciata da Meloni