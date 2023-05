Dai modelli classici fino a quelli stylish | i sandali uomo per l’estate 2023 sono già qui!

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nuovo appuntamento con le tendenze del. Ipiù cool di: dain cuoio, passando per gli elegantiai miticiBirkenstock.e tendenzea qualche anno fa, ierano associati al mare, alla comodità e alla freschezza, ma non certo allo stile e all’eleganza. Negli ultimi tempi c’è stata una piccola rivoluzione per i. Hanno fatto un grande salto passando da calzature esclusivamente legate alla spiaggia a protagonisti di strade e città grazie ai brand e agli stilisti che hanno rivisitato ...