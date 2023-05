Da un vaccino a mRna speranze contro il tumore al pancreas | l’ottimismo dei ricercatori

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ila RNA messaggero personalizzato, messo a punto per prevenire lo sviluppo di una delle forme più letali di cancro al, nota come adenocarcinoma duttale pancreatico, sembra mostrare risultati incoraggianti. A rivelarlo è una studio pubblicato sulla rivista Nature. Secondo gli scienziati del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, guidati da Vinod Balachandran, nella sperimentazione clinica di fase 1, ilha infatti provocato un aumento della risposta immunitaria dei pazienti e ritardato la recidiva nella metà dei casi, se utilizzato in combinazione con altri trattamenti. «Questo è il primo successo dimostrabile, nonostante la natura preliminare dello studio, di una base dineldel», ha dichiarato il ...