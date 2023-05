Ildi- una delle eccellenze nazionali per la chiusura del ciclo dei rifiuti - compie 10 anni di attività. Avviato nel 2013, l'impianto ha trattato quasi 4.800.000 tonnellate di ...... Perugia,, Padova e Ancona e non solo. A Roma invece la tariffa è scesa per le utenze non domestiche e domestiche e la quota potrebbe rimanere ferma in attesa del, al quale ...Più ridotti, invece, gli aumenti a, dove la Tari aumenterà dell'1,20%. A Padova, città in ... in attesa del completamento delche dovrebbe, almeno nei piani di Gualtieri, ...

Da termovalorizzatore Torino energia per 4,5 milioni persone ... Agenzia ANSA

Il termovalorizzatore di Torino - una delle eccellenze nazionali per la chiusura del ciclo dei rifiuti - compie 10 anni di attività. Avviato nel 2013, l'impianto ha trattato quasi 4.800.000 tonnellate ...Aumenta la Tari 2023. Sono sempre più numerosi i Comuni che stanno rivedendo al rialzo le tariffe per la raccolta dei rifiuti: da Torino a Perugia, da Padova ad Ancona. A Napoli la ...