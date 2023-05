Da Sanremo a star del web | le foto in intimo di Shari mandano i fan in tilt

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è sempre molto apprezzata sui social. Dopo il successo a, ecco i suoi scatti davvero avvincenti: fan senza parole. Sono stati mesi entusiasmanti per la giovane artista italiana,, originaria del Friuli Venezia-Giulia. Inizialmente in molti pensavano fosse straniera a causa del suo nome: nelle ultime settimane si è fatta apprezzare anche per i suoi scatti davvero molto sensuali.scatti da urlo, fan in delirio – Ansa – grantennistoscana.itNoioso, in arte è conosciuta semplicemente come, è nata a Monfalcone, in Friuli-Venezia-Giulia nel 2002. All’età di 10 anni si è trasferita ad Udine dove ha iniziato a studiare pianoforte e canto mettendosi in mostra con la sua voce sfumata. Nel 2015 ha partecipato anche al talent Mediaset Tu Si Que vales per poi ...