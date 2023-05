(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

I derby assomigliano alle rivoluzioni secondo la definizione di Mao, non sono pranzi di gala. Non bastano le intenzioni, bisogna sporcarsi le mani. Li decidono quasi sempre i grandi nomi, ma li ...... Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer,; Giroud. All. Pioli. INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic,, ...... Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer,; ... Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Asllani,, ...

Da Saelemaekers a Mkhitaryan, è un derby per gente che lotta La Gazzetta dello Sport

Non solo il belga e l'armeno, ma anche Darmian e Krunic. Duttilità, corsa, equilibrio, affidabilità. Ecco le doti che uniscono questi quattro giocatori ...Vent'anni dopo è di nuovo euroderby nella semifinale d'andata della massima competizione europea. Dubbio Leao per Pioli, Inzaghi può ...