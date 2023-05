Da ragazza non poi così maschiaccio

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nata come indumento da lavoro e affermatasi ben presto nell’immaginario collettivo come il pezzo prediletto dell’outfit di tutte le adolescenti ribelli, la salopette di jeans nella Primavera-Estate 2023 dalle strade finisce dritta sulle passerelle. Sorella maggiore dei mitici jeans, oggi l’eterna adolescente si riscopre anche glamour. Leggi anche › Il look del giorno, con la gonna di jeans lunga: come riattualizzare il classico anni Settanta E guadagna un pizzico di femminilità in più, pur conservando quell’inconfondibile tocco da “” che da sempre la contraddistingue. Dove l’abbiamo visto Il padre è lo stesso, Levi Strauss, anche se la salopette è più vecchia persino dei pantaloni denim. Resistente e pratica, grazie al taglio ampio ...