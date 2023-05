Cybersecurity e infrastrutture critiche | serve un approccio diverso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'avanzare delle tecnologie e il livello di digitalizzazione determinano l'aumento di interdipendenze e rischi condivisi, tanto da causare un cambiamento anche nel concetto di “infrastruttura critica”: questa iper-digitalizzazione ha reso più complesso definire ciò che è critico per un paese. Lo evidenziano Lucia Lucchini, Cyber Risk Manager di Deloitte UK, e Vittoria Durazzano, Senior Consultant in Cyber Risk di Deloitte Italia, in un articolo su Fortune Italia.“Per anni si è parlato di– spiegano Lucchini e Durazzano -, ma oggi è più opportuno parlare di servizi considerati essenziali non solo dai governi, ma anche dai cittadini”. Si sta passando, inoltre, da una difesa preventiva, che ha il fine di prevenire gli attacchi, a una difesa “dinamica e proattiva”, al punto che si parla di “resilienza”.L'uso di ...